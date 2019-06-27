إدراج 16 جامعة في تصنيف "شنجهاي" للتخصصات 2019

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن نتيجة تصنيف "شنجهاي" الصيني للتخصصات 2019، والذي أكد إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في مراكز متقدمة، ضمن أعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصصا علميا، عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أنّه في مجال العلوم الطبيعية حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، إذ حققت جامعة بني سويف المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كل من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500). كما شمل التصنيف 3 جامعات في مجال الفيزياء هي الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (401 – 500).

ونوه التقرير بوجود 8 تخصصات في مجال الهندسة، إذ حققت جامعة القاهرة المرتبة (201 -300) في الهندسة المدنية، وجاءت 3 جامعات هي عين شمس والإسكندرية والقاهرة المركز (401 – 500) في الهندسة الكيميائية، بينما انفردت جامعة سوهاج بهندسة علوم المواد (401 – 500)، وفازت كل من جامعة القاهرة بالمرتبة (301 – 400) وجامعة عين شمس بالمرتبة (401 – 500) في هندسة علوم الطاقة. كما فازت جامعة القاهرة منفردة في تخصص تكنولوجيا علوم الأغذية (201 – 300) وفي تخصص التكنولوجيا الحيوية (401 – 500).

وفازت 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية وهي جامعة الإسكندرية (301 – 400)، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية (401 - 500). وفازت جامعتا القاهرة والمنوفية (201 – 300) في هندسة الاتصالات.

واستعرض التقرير 5 تخصصات في مجال العلوم الطبية، أولها علوم الصيدلة والعلوم الصيدلانية، إذ حصدت جامعة القاهرة المرتبة (101 – 150)، يليها جامعات عين شمس والأزهر والمنصورة (201 – 300)، وجامعتي الإسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وجامعات أسيوط والمنيا وقناة السويس والزقازيق (401 – 500). وانفردت جامعتا الإسكندرية والقاهرة بتخصص التكنولوجيا الطبية (301 – 400).

وأدرجت 4 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة بالمراكز (201 – 300) في تخصص علوم الفم والأسنان.

وانفردت جامعة القاهرة بتخصص الصحة العامة (101 – 150). وآخر هذه التخصصات هو الطب السريري، إذ أدرجت 4 جامعات هي جامعة المنصورة (101 – 150)، وجامعتي القاهرة وقناة السويس (201 – 300)، وجامعة عين شمس (401 – 500).

وأضاف التقرير تخصصين في مجال علوم الحياة، إذ شغلت 8 جامعات ترتيب متقدم في العلوم البيطرية، شملت جامعات المنصورة والزقازيق بالمرتبة (101 – 150)، وجامعات بنها والقاهرة وكفر الشيخ (151 – 200)، وجامعات الإسكندرية وأسيوط وبني سويف (201 – 250)، وأخيرا انفردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال العلوم الاجتماعية في تخصص العلوم السياسية وبترتيب (301 – 400).

وأضاف التقرير أنّ تصنيف "شنجهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة Web of Science & InCites الأمريكية.

وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2013-2017 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2013-2017. ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2013-2017، وأخيرا عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.

وأشاد عبدالغفار بالنتيجة التي تؤكد التميز الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية، الذي يعد مؤشرا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، وأنّه مع زيادة ميزانية البحث العلمي ودعم إنشاء المزيد من مراكز التميز وضم عدد من المجلات المحلية إلى قوائم المجلات المفهرسة في دار نشر Elsevier الهولندية وشركة Clarivate الأمريكية، سنحقق المزيد من النجاحات وإدراج الجامعات في المزيد من التخصصات في هذا التصنيف المتميز دوليا وغيره من التصنيفات العالمية.