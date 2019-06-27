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القمة تنادي الفراعنة

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"التعليم": إجراء امتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقياً

"التعليم": إجراء امتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقياً

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 170من نزلاء السجون والشرطى عن 243 سجيناً

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 170من نزلاء السجون والشرطى عن 243 سجيناً

منة فضالي: أجري في "مفلح باشا" أقل مما أتقاضاه في مصر

منة فضالي: أجري في "مفلح باشا" أقل مما أتقاضاه في مصر

إدراج 16 جامعة في تصنيف "شنجهاي" للتخصصات 2019

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"محلية النواب" تتفقد إنجازات محافظة البحيرة في الطرق والصحة والصرف

"محلية النواب" تتفقد إنجازات محافظة البحيرة في الطرق والصحة والصرف

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