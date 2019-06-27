تراجعت أسعار الذهب جنيها في بداية تعاملات اليوم بشكل طفيف، ليباع عيار 24 بـ745 مقابل 744 جنيهًا أمس، وعيار 21 بـ651 جنيهًا، وعيار 18 بـ558 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و208 جنيهات.

وسجل الذهب عالميًا أول أمس ارتفاعًا بأكثر من 1%، وتظل مستويات الذهب الأعلى منذ 6 أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

ووصف متعاملون في سوق الذهب لـ"الوطن" المعدن الأصفر بـ"المذبب"، مؤكدين أنّه ينعكس سلبا على السوق، ويربك حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنّ الارتفاعات تفقد الذهب بريقه وتشل حركة البيع في الأسواق وكذلك التراجعات.