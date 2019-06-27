انهارت شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية، اليوم، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بسقوط شرفة العقار رقم 134 شارع خالد بن الوليد أمام مسجد سيدي بشر، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع، برفقتهم قوات الحماية المدنية بمعداتهم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إن جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

وأضاف "شامة"، أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.