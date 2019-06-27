شنّ الجيش الوطني الليبي غارات في محيط مدينة غريان، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأكد الجيش الليبي أنّ الرد سيكون قاسيا على الخلايا النائمة التي سهلت دخول الإرهابيين إلى المدينة.