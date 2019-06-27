اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنّ نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالب/ طالبة، بنسبة 91.5%.

وأضاف عبدالحكم أنّ 401 طالب/ طالبة حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، وحصل 4 آلاف و355 طالبا/طالبة (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل ألفين و127 طالب/طالبة (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل ألف و216 طالب/ طالبة (12.57% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 70% إلى أقل من 80%.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أنّ نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، البالغ عددها 3 آلاف و856 ورقة، أسفرت عن نجاح 3 آلاف و314 طالبا/ طالبة، بنسبة 85.1%.

وأشار عبدالحكم إلى أنّ 153 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، كما حصل ألف و137 طالبا/طالبة (34.31% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 90% إلى 100%، كما حصل 761 طالبا/ طالبة (22.69% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 524 طالبا/ طالبة (15.81% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%).

وتابع نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة أنّ أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أنّ الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا.