قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام في جامعة القاهرة، إن العقار الجديد لعلاج سرطان المبيض الذي وافقت وزارة الصحة عليه من العلاجات الذكية التي تستهدف الخلايا ذات الطفرة الجينية BRCA، فهو يقضي على هذه الخلايا عن طريق حجب عمل بروتينات تسمى PARP.

وتابع أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة في مستهل كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى، "مضادات البارب تعتبر إضافة للعلاج الكيماوي وليس بديلا عنها، وأن فاعلية هذه العلاجات كانت مهمة للغاية حيث استمتع المرضى الذين استخدموا هذا العقار بحياتهم دون ظهور للمرض لفترة طويلة، ما شجع على تجربة العقار تحديدًا كأول خط علاج لسرطان المبيض كوسيلة للحصول على شفاء كامل".