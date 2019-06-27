أسفر تفجير انتحاري اليوم عن إصابة 5 أشخاص بجروح في شارع رئيسي بالعاصمة تونس، حسب ما أفادت وزارة الداخلية التونسية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ"فرانس برس": "أقدم شخص على تفجير نفسه قرب دورية أمنية بشارع شارل ديجول في العاصمة عند الساعة 10.50 ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أنّ يوقع قتلى".

وكان انفجار وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما وقع انفجار ثانٍ في شارع الحبيب بورقيبة قرب وحدة مكافحة الإرهاب، وأغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى قصر الرئاسة التونسي.