مدبولي: نشجع المستثمرين.. ونرحب بعودة الأسرة المصرية لملاعب الكرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل التي تهم المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال من الجانب الألماني، سعياً لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخصوصًا في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، قد لاقى تقديرا واضحاً من كل المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الألمان، الذين جرى مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة إيجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقا واعدة تتميز بالعديد من المقومات والإمكانيات.

وأضاف مدبولي أن النظرة الإيجابية إلى مصر استنادا على ما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست على توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، سواء مع شركة مرسيدس أو بوش، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يعطي رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، أن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار في مصر إنما مؤشر على الثقة في الاقتصاد المصري، وما يتميز به المناخ الاستثماري بمصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية الاستفادة من حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشددا على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصرين أو الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وذلك عبر اتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أي معوقات قد تواجههم.

وأكد مدبولي تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن القيام بالتعامل الفورى مع أى مع معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيرا إلى أن هناك وفداً من المستثمرين الألمان سيحضرون إلى مصر فى الفترة القادمة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم في سرعة بدء المشروعات في تلك القطاعات.

ووجه مدبولي الشكر لكل من شارك في الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على مختلف المستويات، مشيرا إلى خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، إنما يعكس وجه مصر الحضاري، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، مشيدا بالمظهر الحضاري الذي ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الأسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات في الاستاد.