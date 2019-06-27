أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحايا، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمُصابي الحادثين الغاشمين.

وجدد البيان، تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.