الليلة.. "بيت الست وسيلة" يقدم أمسية شعرية

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" في الرابعة مساء اليوم الخميس، ليلة شعرية لشعراء الجامعات، يعقبها في السادسة مساءَ فقرة عن الشاعر صالح جودت بمناسبة مرور 43 عاماَ على ذكرى رحيله.

وفي السابعة مساءّ تقام أمسية جديدة من صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، يناقش فيه التجربة الشعرية للشاعر حسن طلب من خلال ديوانه "إنجيل الثورة وقرآنها".

ويستضيف الصالون عددا من الشعراء وهم: أحمد عبد المعطي حجازي، حسن طلب، أحمد درويش، محمد سلامة، محمد السيد إسماعيل، وأحمد حسن، والصالون من تقديم الشاعر السماح عبد الله.