تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مباحث التموين، ضبط ثلاجة مجمدات بالمدينة الصناعية ببني غالب في أسيوط، تقوم بإعادة تصنيع بعض المجمدات المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك بتواريخ إنتاج جديدة سارية، وإعادة توزيعها بالأسواق.

وقال الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المضبوطات شملت ما يقرب من نصف طن لحوم فاسدة، مشيراً إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يشدد على مواصلة شن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، فضلاً عن متابعة ثلاجة المجمدات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين، ومدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة. ٠