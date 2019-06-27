قاد سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة، برفقة العقيد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق، وأحمد عبد السميع، رئيس حي غرب المنصورة، واستمرت لأكثر من 5 ساعات، وشملت 11 شارعا.

وأزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بشوارع: سكة سندوب، وسوق الخضار بشارع الشيخ حسانين، والعباسي، والخلا، والشيخة عيشة، وميدان الطميهي، وشارع مسجد ريحان، وشارع بورسعيد، والسكة الجديدة، والخواجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 700محضر، وضبط أكثر من 9 آلاف مضبوطة، وإبعاد 190 بائع متجول من الأماكن المخالفة، وشارك في الحملة أكثر من 12 معدة من حي غرب ومركز المنصورة.

ومن جانبه قال سعد الفرماوي، إن حملة إزالة الاشغالات والمخالفات التي تمت اليوم تأتي في إطار تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لمدى التزام الباعة بأماكنهمن والتزام أصحاب المحلات بعدم التعدي على الرصيف.