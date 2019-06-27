قال الدكتور ذاكر ليهيذب طبيب وجراح قلب في المستشفى العسكري بتونس، إنّ حالة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مستقرة، مطالبا في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، بعدم نشر أخبار غير مؤكدة، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" التونسية.

وأفادت قناتا "الحدث" و"العربية" بوفاة الرئيس التونسي إثر نقله إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحية حادة، وعادت حسابات القناتين على وسائل التواصل الاجتماعي لحذف الخبر مرة أخرى.

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح اليوم، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.