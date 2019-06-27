المستشفى العسكري في تونس.. دخلها "السبسي" مرتين في شهر واحد

سادت حالة من التضارب بشأن الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أقل من ساعة، إثر تعرضه لوعكة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وأعلن مستشار الرئيس التونسي أنّ حالة الرئيس قايد الباجي السبسي حرجة جدا، لكنه ما زال على قيد الحياة، لكن قبل قليل، نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، ما تردد من أنباء بشأن وفاة السبسي، مؤكدا أنّ حالته مستقرة وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وهي وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي ينقل فيها الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري في تونس، والتي تعرف أيضا بـ"المستشفى العسكري الأصلي للتعليم" بالعاصمة، إذ إنّها مستشفى عسكري وجامعي يتبع الدفاع الوطني، لذلك فهي تخضع لإشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية، وفقا لموقعها الرسمي، إذ نقل إليها مرتين في يونيو الحالي.

يرجع تأسيس المستشفى للعام 1958، في مقر مستشفى Louis Vaillard الذي دشنته القوات الفرنسية في العام 1887 في منطقة العمران بالعاصمة التونسية، لتكون المؤسسة الصحية العسكرية الوحيدة ولفترة طويلة لكن تحت إدارة طبية مدنية، وتحولت إلى عسكرية تماما في العام 1972.

وفي العام 1989، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حينها زين العابدين بن علي، إسناد المستشفى إلى مصالح الصحة العسكرية، وإطلاق اسم المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عليها.

وتوفر المستشفى عدة خدمات صحية للقادة العسكريين وعائلاتهم، والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وعائلاتهم بصفة خاصة، والمضمونين الاجتماعيين بصناديق الضمان الاجتماعي، والمدنيين بمقابل بصفة استثنائية.

وعرفت المستشفى بأنّها "جامعي ومؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصيّة المعنوية والإستقلال المالي"، ويشارك في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي، كما ينظم ويساهم في كل الأعمال الاستشفائية الجامعية لفائدة التلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب.

وعند الحاجة تشكل فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمّة إسناد الوحدات العملياتية، أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة، وتتخذ كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعمليات العسكرية، فضلا عن أنّها تساهم في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحي، وتباشر أيضا أعمال البحث العلمي ويشارك فيها خاصّة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأفادت قناتا "الحدث" و"العربية" بوفاة الرئيس التونسي إثر نقله إلى المستشفى العسكري بعد تعرّضه لوعكة صحية حادة، وعادت حسابات القناتين على وسائل التواصل الاجتماعي لحذف الخبر مرة أخرى.

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح اليوم، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.