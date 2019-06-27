قالت مصادر داخل المستشفى العسكري بتونس، إنه جرى رفع حالة التأهب القصوى داخل قصر قرطاج الرئاسي ومحيط المستشفى العسكري بالعاصمة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "جرى السماح فقط لعائلة الرئيس الباجي قائد السبسي ومستشاري الديوان الرئاسي فقط بالتواجد داخل المستشفى، الذي أصبح محاطا بالأمن".

وتابع المصدر: "الطاقم الطبي للرئاسة هو من يتواجد مع الرئيس التونسي حاليا ويرافقه منذ نقله من القصر".

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح اليوم، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.