تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، مدرستي اللغات الرسمية للتعليم الأساسي ومدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة، للوقوف على أعمال التطوير والتجهيز بفناء المدرستين تمهيدا لزراعتهما بالنجيل الطبيعي وأشجار الظل، بهدف إضافه شكل جمالي وحضاري لهم.

وقالت نائب المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة، التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتشجير وجعل مدارس المحافظة خضراء.

وأضافت حنان، أنها وجهت بضرورة حصر كل المدارس التي تحتاج إلى تطوير، لتوفير الاحتياجات من نجيل وأشجار، للانتهاء من كل أعمال التطوير قبل بدء العام الدراسي المقبل.