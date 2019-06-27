الشرطة الفرنسية: إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست

أعلنت الشرطة الفرنسية، إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا- بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن مطلق النار لا يزال طليقًا- وفقًا لما ذكره الموقع.