إزالة 60 حالة تعد ومخالفة بناء بالغربية خلال 4 أيام

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، استمرارية الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع في التعدي أو البناء المخالف والاستمرار في تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة ذلك بالإضافة إلى تكثيف الحملات المكبرة لإزالة جميع أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع.

وفي هذا الإطار قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات في المهد والتي أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدى ومخالفة بناء في الفترة من 23-26 يونيو الحالي.

تمثلت في قيام مركز ومدينة المحلة بإزالة 16 حالة تعدى في المهد على الأرض الزراعية على مساحة فدان و8 قيراط و16 سهم وذلك بنطاق الوحدات المحلية لقرى دمرو وأبو على كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بتنفيذ 4 قرارات إزالة لأربعة أدوار مخالفه بشارع همازين بينما نفذ مركز ومدينة بسيون 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الري بنطاق المركز.

أما مركز ومدينة السنطة نفذ 7 قرارات إزالة عبارة عن بوابات متعدية على حرم الشارع ومباني بالطوب الأحمر مسقوفة بالأخشاب ومباني بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة وأشجار وسلك شائك تعوق الحركة بنطاق قرية كفر سليمان عوض.

وقام مركز ومدينة زفتي بإزالة 7 حالات تعدى في المهد تمثلوا في إزالة الدور الثاني عشر المخالف بشارع الجيش القبلي وشدة خشبية بسقف الدور الثاني العلوي بشارع الصواف وشدة خشبية بسقف الدور الثالث علوى بشارع فرحانة داود وفك شدة خشبية بالدور الأرضي خلف السكة الحديد وكذا إزالة 3 حالات تعدى في المهد عبارة عن أسوار على مساحة 2 فدان و20 قيراط.

كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 10 حالات تعدى على صرف سمنود بقرية الناوية على مساحة 355م2 وقام حي أول طنطا بإزالة لدور سادس علوي في المهد بشارع عبد الحميد السواح وكذا إزالة تعديات على أملاك الدولة بقطعة أرض فضاء أمام سجن طنطا وبناءً على توجيهات محافظ الغربية لرئيس حي أول طنطا باستكمال إزالة أحد المباني المخالفة بشارع سكة القطاوي فعلى الفور قام الحي بتقطيع الحديد ومصادرته.

كما قام حي ثاني طنطا بإزالة شدة خشبية لمبنى مخالف في المهد بشارع عبد اللطيف رزق الله ومصادرة مواد البناء والونش المستخدم في الرفع أما مركز ومدينة قطور قد قام بإزالة شدة خشبية في المهد بقرية سملا مركز قطور.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية المشددة خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بإزالة جميع أنواع الإشغالات من الشوارع والإعلانات المخالفة والعمل على تجميل الشوارع وتوفير السيولة المرورية قام مركز ومدينة كفر الزيات بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة مرور الغربية لشن حملة مكبرة استهدفت كورنيش النيل وشوارع (الجيش – الجلاء - عرابي - ميدان المحطة - التحرير - محمد نجيب) حيث أسفرت عن إزالة كافة أنواع الإشغالات من الشوارع ورفع لافتات الإعلانات الغير مرخصة.

كما تم تحرير عدد 13 محضرا إشغال طريق ورفع 33 حالة إشغال طريق ورفع 6 حواجز حديدية وإزالة 50 إعلان مخالف وتم تسليمهم إلى مخازن الوحدة المحلية.

كما قام مركز ومدينة طنطا بحملة إشغالات بمجمع المواقف بسبرباى أسفرت عن إزالة عدد من التندات وسيارات البيع الغير مرخصة التي تعيق الحركة وإزالة تعديات المحلات على حرم الأرصفة.

بينما قام مركز ومدينة زفتى بحملة إزالة للإشغالات بنطاق المدينة أسفرت عن تحرير 65 محضر ورفع 123 حالة إشغال متنوعة و87 فرش على الأرصفة.

كما قام مركز ومدينة قطور وحي ثاني طنطا بحملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة. بينما قام حي أول طنطا بزارعة المثلث بشارع نجف الجامعة "كفر عصام" وكذا دهان السور الخارجي وزراعة 100م نجيل.

وقامت مديرية ري الغربية بتركيب شبك الأعشاب على فم ترعة التربيعة المغطاة المارة أسفل الطريق السريع لمنع انسدادها ووصول المياه إلى المزارعين جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ الغربية في هذا الشأن خلال لقاء المواطنين الذي عقد بالديوان العام.

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة للتأكد التام من إنهائها في أسرع وقت لما يأتي في الصالح العام للمواطنين.