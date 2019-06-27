أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى أبو خليفة المركزي، وتم استقبال مجموعة من الحالات الطارئة بسيارات الإسعاف قدرت حوالي 9 حالات، بجانب استقبال حالات أخرى جاءت إلى المستشفى.

وأكد السقعان لـ"الوطن"، أن المستشفى بدأت التشغيل التجريبي بإجراء أول عملية جراحية مخ وأعصاب لمريض يعاني من كسر في الفقرة الثانية القطنية بالعمود الفقري.

وأشار إلى أن المستشفى سعت 111 سريرًا، و13 سريرًا عناية مركزة، و5 غرف عمليات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات ،بجانب وحدة الأشعة المقطعية وعدد 2 جهاز أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات،وبنك دم تخزيني ،وجناح فندقي .

وقال إن مستشفى أبو خليفة تكلفتها 272 مليون جنيه، والتي كانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة ،حيث تم استلام المستشفى عام 2002، ولاقت اهتمام من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ومجهودات اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

من جهته، أوضح محافظ الإسماعيلية، أن المستشفى تم تشغيلها أيضا بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية التي تخدم بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيف المجموعة الـ6، بجانب كونها صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.