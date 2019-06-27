محافظ القليوبية يوافق على مقترح الحد الأدنى للالتحاق بالتعليم الفني

وافق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على مقترح الحد الأدنى للالتحاق بالصف الأول بالمدارس الفنية بنوعياتها، وفصول الإعدادي المهني بنوعياتها، للعام الدراسى 2019- 2020، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى والإعدادية المهنية، للعام الدراسى 2018 – 2019، من مدارس محافظة القليوبية فقط.

وقال المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بمحافظة القليوبية، إنه تم عرض مذكرة على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذي وافق على بدء قبول ملفات التقدم للنوعيات المذكورة اعتبارا من يوم الإثنين أول يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس أول أغسطس، وطبقا لشروط وتعليمات المديرية والضوابط المنظمة للالتحاق بكل نوعية.

ففى التعليم الثانوي الصناعي، تقرر أن تكون درجة الحد الأدنى بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين 172 درجة، ومدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات 200 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات 195 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات ببيجام 188 درجة، ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 175 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الصناعية الكهربائية بنين 185 درجة.

وتقرر أن تكون الدرجة الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي 3 سنوات للبنين 165 درجة للبنين و176 درجة للبنات، والثانوي الصناعي متقدم نظام 5 سنوات 205 درجة للبنين، والثانوي الصناعي نظام إعدادي مهني 160 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

وفي الثانوي الزراعي، تقرر أن تكون الدرجة الأدنى للقبول نظام 3 سنوات 140 درجة للبنين، و155 للبنات، والثانوي الزراعي المتقدم نظام 5 سنوات 160 للبنين و160 للبنات، والثانوي الزراعي نظام إعدادي مهني 140 درجة للبنين والبنات.

وفي الثانوي التجاري والفندقي تقرر أن تكون الدرجة الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات 160 درجة للبنين، و140 درجة للبنات، والمدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات للبنات 140 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة بهتيم الثانوية التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية بنين 155 درجة، ومدرسة شبين القناطر الثانوية التجارية بنين 155 درجة، وبنها الفنية المتقدمة التجارية المشتركة 230 درجة للبنين، و185 للبنات، ومدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة المشتركة 230 درجة للبنين، و185 للبنات، ومدرسة القناطر الخيرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 200 درجة للبنين، و170 للبنات، وبنها المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية 230 درجة للبنين، و210 للبنات، وبهتيم المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية 230 درجة للبنين، و185 للبنات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متخصصة لفحص واستلام الملفات بكل مدرسة تحت الإشراف المباشر للتعليم الفني بكل إدارة تعليمية.