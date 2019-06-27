قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن مصر قامت بالتجهيز للمشاركة في قمة العشرين منذ عام مضى، حيث من المنتظر أن يطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤية مصر في الإصلاحات الاقتصادية على الحضور في القمة، وتابع :"اليابان حريصة أنها تستمع لرأي مصر وكلمتها بالقمة".

وأضاف "كامل"، خلال استضافته ببرنامج "لقاء خاص" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي مطلع جيد على مشكلات القارة الأفريقية وسيتم طرح تطلعات وتحديات أبناء الدول الأفريقية، موضحا أن جدول الأعمال المصري بقمة العشرين سيشتمل على موضوعات عدة تخص القارة الأفريقية.

وأكد السفير المصري في اليابان، أن مصر تسعى للاستفاده من التجربة اليابانية في الملف الصحي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تعتبر بوابة اليابان الهامة لتصدير مشروعاتها وتجاربها الناجحة إلى الدول الأخرى.