أنقذ فريق طبى بمستشفى برج العرب الجديد، غرب الإسكندرية، طفلة بعمر يومين من موت محقق، بإجراء جراحة عاجلة فى القولون لتحويل مساره، لتفادى انسداد فتحة الشرج التى نجم عنها مضاعفات تسببت فى عدم إخراج الغازات وصعوبة فى التنفس.

الدكتورة هالة بسيونى، نائب مدير المستشفى، قالت إن الطفلة كانت تعانى من انسداد فى فتحة الشرج عقب ولادتها، ما أثر على إخراج البراز والبول والغازات من داخل تجويف البطن، الأمر الذى أدى إلى صعوبة فى التنفس، ما دعا الفريق الطبى إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياتها.

وأضافت أن الفريق الطبى ضم الدكتور محمد عبدالملاك، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور وليد مختار، استشارى التخدير، بالإضافة إلى تمريض العناية المركزة لحديثى الولادة بقسمى الأطفال والعمليات، لافتة إلى أن العملية الجراحية استغرقت نحو 60 دقيقة، وعقب انتهاء الجراحة جرى حجز الطفلة فى العناية المركزة لحديثى الولادة بحضانة مستشفى برج العرب، مشيرة إلى أن العملية هى الأولى من نوعها فى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وتابعت أن صحة الطفلة تشهد تحسناً مستمراً، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى له دور كبير فى دعم المستشفى من خلال تطوير بناء القسم الداخلى وتوريد جهاز الإيكو، وافتتاح عيادة نفسية، وعيادة أخرى خاصة بقياس السمع، وتطوير وحدة الغسيل الكلوى بـ24 ماكينة، بدلاً من 13، بالإضافة إلى تطوير المصاعد وشراء 17 ثلاجة لحفظ الأمصال والأنسولين.