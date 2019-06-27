أحمد عكاشة: الجنون ليس مرضا نفسيا.. والاكتئاب أشد ألما من السرطان

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المكتئب ليس مجنونًا، مضيفًا: "من يقتل أعز الناس إليه ثم ينتحر، لا يريد أن يعيش من يحبهم في هذا العذاب".

وأكد عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم البرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ألم الاكتاب أكبر من ألم مرض السرطان، مشيرًا إلى أنه يتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض العضوية.

وأوضح أن احتمالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض العضوية كأمراض القلب، تزيد مع الإصابة بالاكتئاب: "مرضى السرطان مثلًا، يرغبون في العلاج، و30% منهم يصابون بالاكتئاب نتيجة الإصابة بهذا المرض، وبالتالي تقل نسبة شفائهم".

وأشار إلى أن الأمراض النفسية تحتل نسبة 38% من إجمالي الأمراض على مستوى العالم، ناصحًا بضرورة التعامل مع هذا النوع من الأمراض مبكرًا، وأن يكون توعية مجتمعية بضرورة التخلص من الوصمة التي تصاحب المريض النفسي.

وقال "عكاشة"، إن الجنون ليس مرضًا نفسيًا، مشيرًا إلى أنه مجرد وصمة، موضحًا أن هناك اضطراب في التفكير واضطراب في السلوك واضطراب في الوجدان وغيرها.

ولفت إلى أن هذه اللفظة ذُكرت في القرآن، وصفًا للأنبياء الذين جاءوا بشيء جديد عن المجتمع، لافتًا إلى أن "جنّ الشيء"، معناها اختفى واستتر، والمجنون معناه أن هناك ستارة على عقله.