كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الاختبار المعرفي الموحد سيتم تطبيقه على طلاب كليات الهندسة والمعاهد الهندسية أسوة بطلاب كليات القطاع الصحي "الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة".

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أنه سينظر في تطبيقه عقب الانتهاء من الاختبارات المعرفية الموحدة لطلاب كليات القطاع الطبي يوليو المقبل، مؤكداً أن الاختبارات المعرفية الموحدة ليست لها علاقة بالامتحانات والمناهج والأقسام واللوائح المنظمة لها.

وأكد المصدر أن الهدف من الاختبار المعرفي الموحد لطلاب الهندسة، هو الارتقاء بالتعليم للقطاع الهندسي في مصر، فضلاً عن ضمان مستوى خريجي تلك الكليات والمعاهد بالقدر الكافي من المعرفة بعد التخرج.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه لجنة القطاع الهندسي، بضرورة تفعيل معايير جودة التعليم بشكل عام، فضلا عن ضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية؛ لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إجراء امتحان معرفي موحد يتم من خلال تقييم مستوى خريجي الهندسة من كل المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية بحيث يكون معيارا لاعتماد خريج الهندسة، وذلك أسوة بالقطاع الطبي.

وأشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لوضع إطار عام يتم من خلال الاتفاق على إجراء الامتحان الموحد لخريجي الهندسة، مضيفا أن تطبيق الامتحان الموحد بالقطاع الهندسي سيقضي على حالة عدم الرضا عن مستوى خريجي الهندسة أو تدني مستوى بعض الخريجين الحاصلين على مؤهل هندسي من جامعات بالخارج لا تتوافر بها متطلبات ومعايير تعليمية من حيث قواعد القبول والدراسة بها.

وأوضح الوزير، أن تطبيق الامتحان الموحد لخريجي الهندسة سيدفع الجامعات والمعاهد الخاصة للالتزام بتحسين بيئة الدراسة وبمعايير الجودة وانعكاس ذلك إيجابيًا على مخرجات التعليم بها.