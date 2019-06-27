حصلت الفنانة لوسي، على إجازة في الساحل الشمالي لقضاء فتره المصيف على أن تعود بداية تصوير مسلسل البيت الكبير 3.

وقالت لوسي لـ"الوطن"، إنها حاليا في إجازة واستجتمام، وذلك قبل انشغالها بتصوير مسلسل البيت الكبير 3، مؤكدًا أنها لم تقرا تطورات شخصيتها في المسلسل حتى الآن، ولم ينتهي المؤلف إلا من 13 حلقة، ومن المقرر أن تبدا في التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

"البيت الكبير" يشارك في بطولته عددًا كبيرًا من نجوم الفن وهم لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلي الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.