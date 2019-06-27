وصل وزير الداخلية العراقي، منذ قليل، لمقر السفارة البحرينية في بغداد بعد الاعتداء عليها من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة- بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.

وأفادت الخارجية في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.