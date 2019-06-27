تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، عددًا من الفيديوهات لمتظاهرين في مدينة بغداد العراقية يقتحمون مبنى السفارة البحرينية ورفعوا أعلام فلسطين عليها، احتجاجًا على استضافتها لمؤتمر المنامة.

اقتحام السفارة البحرينية في بغداد من قبل الميليشيات الحشد الشعبي امر مرفوض



العراق دولة لاتملك السيادة اصبحت تحت اقدام #ايران المجوس



الا تخجل الحكومة العراقية من فعل الحشد الشعبي ضد سفارة #البحرين ؟ pic.twitter.com/VyUhj4wpnc — أمل بنت جاسم (@aljoory_i) June 27, 2019

إيران وميليشياتها الإرهابيّة



اليوم في #بغداد تم الإعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة من قِبل تنظيم الحشد الشعبي الإرهابي، بعد صدور الأمر من نظام الملالي في إيران، إن لم يقف المجتمع الدولي في وجه النظام الإيراني سنرى ذات المشهد أمام بقية السفارات.

pic.twitter.com/dUoquMl9K6 — سلمان بن حثلين (@Salman_3G) June 27, 2019

مليشيات إيران الإرهابية في العراق تقوم بمهاجمة سفارة مملكة البحرين في بغداد..



ما يحصل في بغداد يعتبر خرق للقانون الدولي وبهذا العراق يكرر ما قام به نظام إيران تجاه سفارة السعودية في طهران..



الآن يتم بلورة موقف دولي وإدانة اقليمية من الهجوم على البعثات الدبلوماسية.#امجد_طه pic.twitter.com/njc4ZVnbXy — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 27, 2019

وصل وزير الداخلية العراقي، منذ قليل، لمقر السفارة البحرينية في بغداد بعد الاعتداء عليها من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة- بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.

وأفادت الخارجية في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء المرفوض" الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.