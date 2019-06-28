صور| محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير مركز غسيل كلوي استجابة لطلب مواطن

استمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إلى طلبات عدد من المواطنين في مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ.

وطلب المواطن "ع. م. ح"، من المحافظ، توفير مكان في مركز سيدي سالم للغسيل الكلوي، حتى يتمكن من إجراء الغسيل لابنته "أ" 14 سنة، حيث كلف المحافظ، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ بتوفير مكان بديل لمستشفى العبور، قريبا من محل إقامة المواطن للتخفيف عنه، وتجنب مشقة السفر، نظرا لظروف ابنته الصحية.

وناقش "طه" طلب "س. أ. م" من مدينة دسوق، والتي تطلب مساعدتها ماليا، حيث كلف بالتواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استجابةً لطلبها، فضلا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لزوجها (كفيف) بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ.

واستمع المحافظ إلى عدة طلبات أخرى ومقترحات للمواطنين، حيث أمر بإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، قائلا: "نحن في خدمة المواطن، ونعمل لأجله، فرضاه من أولى أولوياتنا".

وزار المحافظ، مدير وحدة حقوق الإنسان ومنسق عام لجنة مكافحة الفساد، وسام وهدان، وذلك بمستشفى العبور للتأمين الصحي، للاطمئنان عليها إثر تعرّضها لكسر في الساق اليسري أثناء العمل، ووجه بتوفير سبل الرعاية الصحية لها، واعتبار إصابتها إصابة عمل.

وتفقد "طه" عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية وخدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين، مكلفا بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية.

ولفت إلى أن المستشفى يشهد تطويرا بعدد من أقسامه، لتحقيق الخدمة الطبية طبقا للاحتياجات، ودوره في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

جاء ذلك، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عصام الدين عبدالخالق، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالي والإداري، والدكتورة أمل عبدالحي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.