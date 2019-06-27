حالة من تضارب الآنباء عاشتها تونس، بشأن الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، نظرًا لتعرضه لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وصرح مستشار الرئيس التونسي، بأن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي حرجة جدا، لكنه ما زال على قيد الحياة، ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، ما تردد من آنباء بشأن وفاة الرئيس التونسي، مؤكدًا أن حالته مستقرة- وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ووكالة الأنباء الرسمية التونسية.

ففي 21 يونيو الشهر الجاري، أكد مستشار الرئيس التونسي، فراس قفراش، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، أجرى تحاليل وفحوصات طبية عاديّة، بالمستشفى العسكري بتونس إثر وعكة خفيفة عاديّة دون أي خطورة.

وفي اليوم التالي، أكد "قفراش"، أن الرئيس قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه تعرض الرئيس التونسي، صباح اليوم، لوعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم، أن الحالة الصحية لـ"قايد السبسي"، في استقرار، وأنه يخضع للفحوصات اللازمة، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه.