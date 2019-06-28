فيديو| أحمد السقا تعليقا على أزمة عمرو وردة: "كل ابن آدم خطاء"

علق الفنان أحمد السقا، على أزمة لاعب منتخب مصر ونادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة، قائلا: "كل ابن آدم خطاء، والمسامح كريم، واللي زعلني في الموضوع دا فض الستر".

وأضاف السقا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "هو شاب صغير في مقتبل حياته، ووارد جدا إنه يخطئ والمسامح كريم، وربنا غفور رحيم".

وتابع: "أعتقد أن وردة هيعمل أحلى ماتش في حياته اللي فاتت واللي جاية، لو لعب الماتش اللي جاي".

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استبعاد عمرو وردة على خلفية نشر فيدير غير أخلاقي صوره اللاعب لنفسه وأرسله لفتاة مكسيكية، إلا أن الاتحاد تراجع عن القرار بعد توسط عدد من اللاعبين.

ونشرت عارضة أزياء مصرية عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في وقت سابق نص محادثة لها مع وردة، يطلب فيها مقابلتها.