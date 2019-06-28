أصيبا بتلف في خلايا المخ.. شقيقان يحقنان بعضهما بأنسولين في سوهاج

دخل طفلان شقيقان في غيبوبة سكرية، وأصيبا بتلف في خلايا المخ، عقب حقن بعضهما بجرعات من الأنسولين خاص بجدتهما بدائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول كلاً من (شيماء ش. ح.- 10 سنوات- تلميذة)، وشقيقها (صابر- 9 سنوات- تلميذ) يقيمان بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز، مصابين بغيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتهما (هدى ع. ش.- 31 عاما- ربة منزل)، قررت بأنه أثناء قيام طفليها باللهو بالمنزل حقنا بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما، ما أدي لحدوث إصابتهما ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.