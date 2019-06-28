انطلاق أعمال قمة العشرين في اليابان

افتتح قادة مجموعة العشرين قمتهم في أوساكا باليابان، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.

وأوضح راضي، أن الرئيس سيؤكد خلال الزيارة أهمية تقديم المساندة الفعالة لدعم الدول النامية في تحقيق التنمية، مؤكدا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد قمة مع رئيس وزراء اليابان.