المعلق حفيظ دراجي على "قهوة بلدي" في الحسين: شكرا للأخوة المصريين

نشر المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، معلق قنوات "بي إن سبورتس"، صورة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس، أثناء تواجده في منطقة الحسين بالقاهرة.

وعلق المذيع الجزائري على الصور، قائلًا: "في منطقة الحسين رفقة الأخوين أحمد سمير وأحمد أبو طارق، بعد مباراة الجزائر والسينغال.. شكرا للأخوة المصريين على الحفاوة".

وتوجه "دراجي" إلى منطقة الحسين بعد الانتهاء من التعليق على مباراة فريق بلاده الجزائر أمام السنغال، التي انتهت بفوز محاربي الصحراء، بهدف دون رد.

يذكر أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي متواجد حاليًا بالقاهرة، للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.