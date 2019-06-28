صورة| آخر ظهور للرئيس التونسي قبل نقله للمستشفى

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، عن تعرض رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس.

وكان آخر ظهور للرئيس التونسي قبل تعرضه للوعكة الصحية، مساء الإثنين 24 يونيو، من مقر إقامته بقرطاج، وھو يتابع ويشجع المنتخب التونسي في مباراته الأولى ضد أنجولا، في دور المجموعات من بطولة كأس أفريقيا 2019.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نُقل للمستشفى، الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك، إنها كانت وعكة خفيفة، حيث إنه لم يعلن عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم دعوة حزبه "نداء تونس" له بإعادة الترشح.

وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد: "زرتُ الرئيس في المستشفى، وهو يتلقى العناية اللازمة من أكفأ الأطباء"، داعياً إلى ضرورة وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته.

كانت رئاسة الجمهورية التونسية قد قالت في وقت سابق، إن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض صباح الخميس إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن اجتماعاً طارئاً يعقد اليوم لرؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان، حيث يبحثون خلاله حالة الرئيس الصحية والتفجيرات الإرهابية.