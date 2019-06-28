قطع المياه غدا عن غرب الحوامدية لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة تنفيذ أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي إلى محطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية، ما يضطرها لقطع مياه الشرب، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة 7 صباح غد السبت 29 يونيو، وتنتهى الساعة 7 من صباح الأحد 30-6.

وأضافت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع ستكون في غرب السكة الحديد بالحوامدية وتشمل (عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعي، درب الشرابية، أم خنان).

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسؤولي المنشئات العامة والخاصة، توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك إلى المناطق المتأثرة، عند الطلب، من خلال رقم طوارئ 125