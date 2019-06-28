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القصة الكاملة لحريق العتبة.. التهم عشرات المحلات وخلف خسائر بـ2 مليون

القصة الكاملة لحريق العتبة.. التهم عشرات المحلات وخلف خسائر بـ2 مليون

محافظ القليوبية يكشف تفاصيل اختيار نواب رؤساء المدن الجديدة

محافظ القليوبية يكشف تفاصيل اختيار نواب رؤساء المدن الجديدة

توزيع 30 ألف طن سماد على مزارعي كفر الشيخ  

توزيع 30 ألف طن سماد على مزارعي كفر الشيخ  

الأرصاد: طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة 36 درجة

مدير مستشفى البداري ينفي امتناعه عن التوقيع على مذكرة اعتداء على طبيب

مدير مستشفى البداري ينفي امتناعه عن التوقيع على مذكرة اعتداء على طبيب

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