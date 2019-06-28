مدير مستشفى البداري ينفي امتناعه عن التوقيع على مذكرة اعتداء على طبيب

نفى الدكتور محمود عبدالسلام مدير مستشفى البداري المركزي بأسيوط، ما تردد حول امتناعه عن التوقيع على مذكرة اعتداء مريض ومرافق له على طبيب بالمستشفى، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماما عن الصحة والهدف منه الدعاية الانتخابية نظرا لاقتراب إجراء انتخابات نقابة الأطباء.

وأضاف مدير مستشفى البداري لـ"الوطن" أنه جرى الاعتداء على طبيب بالمستشفى من قبل مريض ومرافق معه، وعند إبلاغه بالواقعة من قبل الطبيب طلب منه عمل مذكرة لقسم الشرطة باسم إدارة المستشفى.

وتابع: اتصلت بنائب مدير المستشفى وطلبت منه سرعة التوجه لقسم الشرطة وعمل شكوى باسم إدارة المستشفى وهو ما تم بالفعل، مضيفا: في قسم الشرطة قام بعض من أعضاء لجنة المصالحات بالتدخل لحل الموضوع وتراضي الطرفين، منوها أنه كان على اتصال متواصل مع الطبيب ونائب المدير ومأمور القسم ومسؤول الأمن الوطني لحفظ حق الطبيب.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه في اليوم التالي جرى تحرير مذكرة الابلاغ عن الواقعة وإرسالها لوزارة الصحة عن طريق الفاكس، معللا أن ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرجع سببه إلى قرب إجراء انتخابات النقابة.

وكان عدد من أعضاء نقابة الأطباء بأسيوط، قد نشروا عبر صفحاتهم على "فيس بوك"، ادعاءات بعدم توقيع مدير مستشفي البداري المركزي على مذكرة الاعتداء على طبيب وإهداره لحق الطبيب والمنشأة الطبية، وأشاروا إلى إنه تم تحويله للتحقيق بالنقابة.