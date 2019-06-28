سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مدمر، أتى على محتويات محل للملابس في شارع العريش بالهرم.

وأسفر الحريق عن وجود تلفيات كبرى، حيث أتت النيران على محتويت المحل بشكل تام، وتسببت في تفحم سيارة ملاكي كانت تقف أمامه.