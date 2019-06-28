محافظ القليوبية يكشف تفاصيل اختيار نواب رؤساء المدن الجديدة

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إنه يتابع بنفسه عمليات اختيار نواب رؤساء المدن والوحدات القروية الجدد وعن كثب حيث انطلقت المسابقة بإجراء الاختبارات التحريرية الأربعاء الماضي.

وأضاف المحافظ، أن هذه المسابقة هي الأكبر في تاريخ القيادات المحلية الوسطى بالمحافظة، موضحا أن الاختبارات التحريرية هي الخطوة الأولى للمسابقة التي يشرف عليها عدد من المتخصصين والذين تتمثل مهمتهم في تقييم مستوى وكفاءات المتقدمين للوصول لأحسن العناصر.

وأوضح أنه عقب إعلان نتيجة الاختبارات التحريرية سيعقد للناجحين اختبارات شفوية، مشيرا إلى أنه سيكون على رأس لجان الممتحنين للتأكد إن المتقدم قادر على العطاء بكل شفافية ونزاهة.

وأشار إلى أن الاختبارات التحريرية تضمنت أسئلة حول قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقانون 118 بشأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة الى امتحان في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكد أن الاختبارات تجرى بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة وتحقيق رضاهم عنها وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية بسقارة للقيادات التي سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات.