اتهم سائق بجهة حكومية، زوجته وشقيقها بالتعدي عليه بالسب والشتم وتحطيم السيارة عهدته التابعة لجهة عمله بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة، ألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من "مكي. أ" 57 عاما، سائق بتضرره من كلاً من زوجته "ع. ص" 52 عاما، ربة منزل وشقيقها "ع. ص" 47 عاما، حلاق، لتعديهما عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالسيارة عهدته التابعة لجهة عمله وعلل ذلك لوجود خلافات عائلية بينهم.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبمعاينة السيارة تبين وجود تلفيات بها عبارة عن "كسر الزجاج والفوانيس الأمامية والمرآه اليسرى وكسر زجاج البابين الأماميين والباب الخلفي الأيسر".

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما وبين المبلغ.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 12801 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.