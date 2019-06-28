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رئيس مدينة بدر يناقش مقترح إنشاء كوبري على الرياح الناصري

رئيس مدينة بدر يناقش مقترح إنشاء كوبري على الرياح الناصري

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