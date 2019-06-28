طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهاز صندوق تطوير العشوائيات، بسرعة تسليم للمستحقين للوحدات السكنية في مشروعات المحافظة المقامة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والمنطقة المركزية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي وجه، بالانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية خلال العام الجاري.

وأشار المحافظ خلال اجتماعه مع خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات وعدد من القيادات، إلى أهمية أن تكون الوحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية.