افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فعاليات عمل منتدى القاهرة للتغير المناخي الحادي والستين، لبناء القدرات لدى الصحفيين البيئيين تحت عنوان، "تحديات الصحافة البيئية في عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخي"، والمقامة بالجونة.

وشدد المحافظ خلال كلمته، على ضرورة مواجهة انتشار استخدام الأكياس البلاستيك، مشيرا إلى أن قرار المحافظة بحصر استخدام الأكياس أحادية الاستخدام حقق نجاحا كبير، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق مجموعة من المبادرات للتوعية لحث المواطنين على تقليل استخدامها، وذلك بالمساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تتناول الخطبة الثانية، خلال صلاة الجمعة اليوم، في مساجد المحافظة أضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي ساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض مثل السرطانات، نتيجة أن البلاستيك أصبح موجود بشكل دائم في أيدي الجميع، لافتا إلى أن المحافظة لن تتخذ قرارات بأي عقوبات في الوقت الحالي.