قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن إجمالي الكميات التي جرى توريدها وفرزها من محصول القمح لموسم 2019 منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم بلغ 156 ألفا و418 طنا من الأقماح تسلمتها بالفعل شون وصوامع المحافظة، لافتا إلى أننا تخطينا المستهدف والمتوقع من توريد القمح هذا العام بزيادة قدرها 25 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة التي تبلغ 229 ألفا و84 فدانا.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تيسير كافة إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد الأمر الذي أدى إلى انسياب حركة التوريد فضلًا عن المتابعة اليومية من خلال لجان المرور على مواقع الاستلام للتأكد من جودة الأقماح وحالة التخزين بالصوامع والشون.

وأوضح إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه جرى توريد 62482 طنا و20 كيلو قمح للبنك الزراعي المصرى بالإضافة إلى توريد 30922 طنا و269 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية 61419 طنا و775 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع 1589 طن و558 كيلو إنتاج التقاوى/إرشاد (إكثار).