أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مزاد لبيع سيارات وبضائع أيام 1 و2 و3 يوليو المقبل، بقاعة النادي المصري بعين الصيرة، كالتالي:

مزاد 1/7/2019

لبيع سيارات ماركات دايو وهوجن وهوجانج وتنرو، وبضائع جهات حكومية مثل أجهزة كمبيوتر وثلاجات وماكينات تصوير وغيرها

مزاد 2/7/2019

لبيع سيارات هيئة النقل العام وهيئة الرقابة الإدارية ملاكي ماركات مازدا، نيسان، داتسون، فورد، شيفرولية، ميتسوبيشي، وبضائع جهات حكومية.

مزاد 3/7/2019

لبيع سيارت جمرك بورسعيد ماركات فورد موستاج ركوب، مرسيدس نقل بصندوق قلاب، رينو رأس تريللا، وبضائع جمرك بورسعيد.

وتقام جلسات المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي.

ويتم دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع بون عمولة، وشراء كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.