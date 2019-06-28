صور| حملة لإزالة التعديات بشارعي التحرير والسودان

شنت أجهزة حي الدقي حملة موسعة، بقيادة اللواء دكتور خالد المجايري رئيس الحي، لإزالة جميع التعديات وإشغال للطريق واحتلال الباعة الجائلين والاكشاك المخالفة بشارع التحرير والسودان، بإشراف نواب رئيس الحي ومجموعة من رجال إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق ومباحث شرطة المرافق.

وقال المجايري إن الحملة شملت رفع جميع الاشغالات بشوارع النخيل والأعناب بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة بصفة مستمرة ويومية على مستوى نطاق الحي بالكامل بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بإشراف مشرفين منظومة النظافة بالحي وقامت برفع جميع المخلفات الموجودة بمحيط نادي الصيد وشوارع مصدق وحفني ناصف وإيران والنهضة مع استكمال أعمال رفع كفاءة شارع جابر بن حيان ودهان البلدورات وتنسيق الأشجار.

وأشار المجايري إلى أنه استمرارا لمحاربة فساد مخالفات البناء وإزالتها على الفور بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تم تنفيذ قرار إزالة لدور كامل من شقتين بالروف بالعقار 39شارع عبدالرحيم صبري.