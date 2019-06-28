قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسيا في الأعداد والحمولات خلال 3 أيام، لافتا إلى أن السفن العابرة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين وكذلك اليوم الجمعة، بلغت 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن، كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن.

وأعرب الفريق مميش، عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلا، إن الأرقام تؤكد النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف أن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية كان لها تاثير واضح فيما تحقق من زيادات في عائدات القناة.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MURCIA MAERSK وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 221.3 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

كما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 37 سفينة بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن على رأسها سفينة الحاويات العملاقة OOCL GERMANY التي ترفع علم هونج كونج وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 220.7 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

زار الفريق مميش خلال جولته التفقدية، مارينا المرشدين بالإسماعيلية، موجها الشكر للمرشدين ورجال التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على معدلات الأداء العالية في القناة.