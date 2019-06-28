وصلت إيرادات فيلم الرعب "Annabelle Comes Home" إلى 3.5 مليون دولار، في أول ليالي عرضه، ومن المقرر أن تصل إيرادات الفيلم إلى 30 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة الأولى، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وتدور أحداث الفيلم حول إد ولورين اللذان يقررا منع دمية "أنابيل" من إحداث الفوضى والخراب، فيقوما بوضعها في غرف القطع الأثرية، لكن يحدث مالا يحمد عقباه، وتقوم "أنابيل" بإيقاظ الأرواح الشريرة في الغرفة، وتبدأ رحلة الرعب.

أبطال الفيلم فيرا فارميجا، باتريك ويلسون، مكينا جرايس، إدي ج. فرنانديز، ستيف كولتر، ستيفن بلاكهارت، ومخرج الفيلم جاري دوبرمان.

ويعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، سيتي ستارز، جالكسي، أمير، سينشري بورتو كايرو، الماسة، سيني ماكس، سيني بلكس جرين بلازا، جولدن ستارز VIP.