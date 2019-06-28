"الكيميا جمعتهما".. أحمد حلمي وخالد مرعي للمرة الخامسة في "خيال مآتة"

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن عرض فيلم "خيال مآتة"، في موسم عيد الأضحى السينمائى، والذى يعيد الفنان أحمد حلمى للسينما بعد فترة غياب منذ آخر أعماله "لف ودوران" عام 2016، حيث يكرر "حلمى" التعاون في الفيلم مع المخرج خالد مرعى.

لا يعتبر الفيلم هو التعاون الأول الذى يجمع "حلمي" و"مرعي"، حيث حققا معا مجموعة كبيرة من النجاحات السينمائية، ليكون التعاون الـ 5 بينهما من إجمالي 16 فيلما قدمها "حلمى" منذ بطولته المطلقة الأولى في "ميدو مشاكل" عام 2003، هو أكبر عدد من المشاريع تعاون فيها أحمد حلمى مع مخرج واحد، بسبب الكيميا بينهما إذ قدما معا مجموعة من أكثر أعمال حلمي شهرة وأهمية، كان أولها "آسف على الإزعاج"، وكان في ذلك تجربة سينمائية مختلفة بالنسبة له، وتكرر التعاون بينهما في أعمال من منها "عسل أسود" و"بلبل حيران"، بالإضافة إلى "لف ودوران".

يأتي في المركز الثاني المخرج وائل إحسان الذي تعاون مع "حلمي" فى 3 أفلام هي "زكي شان"، "ظرف طارق"، و"مطب صناعي"، وفى المركز الثالث المخرج أحمد نادر جلال بفلمي "كدة رضا" و"1000 مبروك"، بينما تعاون مع عدد من المخرجين في مشاريع منفردة منها شريف عرفة في "أكس لارج"، "عمرو عرفة "جعلتني مجرما"، "محمد بكير "على جثتي"، "عمرو سلامة "صنع في مصر"، بينما حمل أول أفلامه "ميدو مشاكل" توقيع المخرج الراحل محمد النجار".