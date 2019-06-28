أكد الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر، أن وزارة الأوقاف تؤدي مهمة وطنية وقومية داخليا وخارجيا.

وأوضح القصبي، خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومحافظ الفيوم والأئمة وقيادات الدعوة بالمحافظة، أن الوزارة تعمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف داخل مصر من خلال المساجد والمدارس العلمية والقرآنية، وخارج مصر من خلال تخصيص أكثر من 35 مليون جنيه نفقات من الوزارة على المراكز الإسلامية والموفدين بالخارج.

وأضاف: "الأوقاف تعمل على بيان القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية في ديننا السمح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف أينما كان، حيث بلغ إجمالي نفقات الأوقاف المصرية على المراكز الإسلامية والموفدين لمختلف دول العالم للعام الجاري أكثر من خمسة وثلاثين مليون جنيه، تم تخصيص نحو خمسة عشر مليونا منها للمراكز الإسلامية والموفدين بقارة أفريقيا للعام نفسه، فضلا عن عشرات المكتبات التي تم إهداؤها لكثير من المراكز على مستوى العالم.

وتابع قائلا: "الأوقاف أعلنت بأنه سيجري خلال العام المالي 2019 - 2020 م إتمام المرحلة الثانية من تطوير المركز الإسلامي بدار السلام بدولة تنزانيا، كما تمت الموافقة على تحسين رواتب المعلمين والعاملين التنزانيين بالمركز بداية من شهر يوليو 2019م".