الصحة تحذر من تركيبة مجهولة المصدر لدواء "فورستيو"

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام تركيبة دوائية مجهولة المصدر من دواء "فورستيو"، والذي يستخدم كعلاج لهشاشة العظام.

وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة، في منشور حمل رقم 26 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية للمستحضر "فورستيو سرنجة جاهزة للحقن" تشغيلة رقم "C926227G".

وأوضحت أن الشركة المنتجة للعقار أفادت بأن المستحضر المذكور مُهرب ومجهول المصدر، وأنها لم تقم بإنتاجه للسوق المصري، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة ضبط المستحضر.