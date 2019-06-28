أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وقالت قرينة الرئيس، إنه على مدار 3 أيام، سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وأضافت السيدة انتصار السيسي: "أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة، فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال، وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص".

وتمنَّت السيدة انتصار المزيد من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق، وأن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بين مصر وبوروندي.